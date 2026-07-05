TSK'nın bando astsubayları hem asker hem de profesyonel müzisyen

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando sınıfına nitelikli personel kazandıran Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini hem askerlik mesleğine hem de profesyonel müzik yaşamına hazırlıyor.

Kökleri 1831 yılında kurulan Muzıka-i Hümayun'a uzanan okulda eğitim gören öğrenciler, iki yıllık yoğun program sonunda hem askeri yeterlilik hem de ileri düzey müzik becerisi kazanarak kıtalarda göreve hazır hale geliyor.

Okulda üflemeli ve vurmalı çalgılar ile çalgı bakım-onarım programlarında eğitim verilirken, öğrenciler temel askeri eğitimlerin yanı sıra enstrüman, solfej, nota okuma, piyano, koro ve orkestra dersleriyle donanımlı bir eğitim sürecinden geçiyor.

"HEM MÜZİĞİN HEM DE ASKERLİĞİN DİSİPLİNİNİ KORUYORUZ"

Okul öğrencilerinden Bilge Deniz, aldıkları eğitimin yalnızca müzikten ibaret olmadığını belirterek askeri disiplinin de eğitimin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Deniz, eğitim süreçlerini şu sözlerle anlattı:

"Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda müzik eğitiminin yanı sıra askeri eğitim de almak durumundayız. İkisinin de disiplinini ayrı şekilde koruyarak eğitim sürecimize devam ediyoruz."

Askeri eğitimlerin yanında trompet, klarnet, trombon, fagot, silofon ve bateri gibi birçok enstrüman üzerinde uygulamalı eğitim aldıklarını ifade eden Deniz, okul bünyesindeki çalgı bakım-onarım bölümünde ise enstrüman tamiri konusunda da bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra görev yerlerine hazır şekilde atanacaklarını belirten Deniz, sıfırdan başlayan öğrencilerin dahi profesyonel seviyeye ulaştırıldığını vurguladı.

"ASKERİ OKULLARDA 'BEN' YOK, 'BİZ' VAR"

Orkestra eğitimlerinin yalnızca müzik icra etmekten ibaret olmadığını söyleyen Bilge Deniz, bu derslerin ekip ruhunu geliştirdiğine dikkat çekti.

Deniz, orkestra çalışmalarının önemini şu ifadelerle anlattı:

"Orkestra dersimizde herkes kendi enstrümanını icra ediyor. Bundan daha önemli olan bir unsur bulunuyor. Birlik olmayı öğreniyoruz. Askeri okullarının en önemli maddesi şu ki 'ben yok, biz var.' Orkestra eğitimi bizim için çok önemli. Çünkü biz yapacağımız görevlerde birlik içerisinde oluyoruz. Hep beraber çalmayı, hep beraber susmayı, hep beraber duymayı amaçlayan bizim için çok önemli bir ders."

KONSERLER VE AKADEMİK GELİŞİM İMKÂNI DA SUNULUYOR

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin çeşitli konserler ve kültürel etkinliklerde sahne aldığını belirten Deniz, başarılı öğrencilerin kariyerlerini daha da ileri taşıyabileceklerini söyledi.

Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi'nde dört yıllık eğitim görerek bando şefi olabilme fırsatı elde ettiğini ifade eden Deniz, okulun sunduğu akademik olanakların önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

İLK KADIN ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI: "İSTERSENİZ BAŞARABİLİRSİNİZ"

Geçtiğimiz yıl okul tarihinde ilk kez kadın öğrenci kabul edildiğini hatırlatan Bilge Deniz, bu tarihi adımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Kadın adaylara seslenen Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"4 kadın öğrenci olarak diğer kadın öğrencileri, kız kardeşlerimizi bekliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, kadınlar isterse yaparlar. Ben de ilk başta bu okulun sınavına girdiğim zaman acaba kazanabilir miyim, beni alırlar mı diye düşündüm. Ama neden olmasın dedim. Benim de iki kulağım, iki gözüm var. İnanın ki bir şeyi isterseniz, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Kadın öğrencilerin de bir şeyi isterlerse yapabileceğine kesinlikle inanıyorum."

"BU ÜNİFORMAYI TAŞIMAK BÜYÜK BİR GURUR"

Sınav sürecinin zorlu geçtiğini ancak kararlılıkla çalışıldığında başarının mümkün olduğunu dile getiren Deniz, okulun öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

"Çok güzel bir okul. Enstrüman öğreniyoruz. Bu çok ayrı bir yerde bizim için. Aynı zamanda askeriz. Bunun onuru ve gururunu da üstümüzdeki şanlı üniformayla yansıtmaya çalışıyoruz."

KEMANDAN TROMPETE UZANAN MÜZİK YOLCULUĞU

12 yaşında keman çalmaya başladığını anlatan Bilge Deniz, Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalında eğitim gördüğünü, daha sonra Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na geçiş yaptığını belirtti.

Okulda yalnızca üflemeli ve vurmalı çalgılar eğitimi verildiği için trompeti seçtiğini ifade eden Deniz, enstrümanına duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an trompet icra etmeye çalışıyorum. Zorlukları olan bir enstrüman ama bir şeyi istersek yaparız. Çalışıyorum ve şu an iyi gidiyor. Şu an kendi enstrümanıma odaklı gidiyorum. Derslerimi onun üzerine alıyorum ve enstrümanımı çok seviyorum."

Askeri disiplin ile sanatı aynı potada buluşturan Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, köklü geleneğini sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tören ve resmi organizasyonlarında görev alacak yeni nesil bando astsubaylarını yetiştirmeye devam ediyor.