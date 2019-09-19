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Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

Çuvallarla atılmış tavuk ölülerini gören iş yeri sahipleri, tekneyle denize açılarak tavukları kıyıya taşıdı.

AA | 19.09.2019 - 11:36..
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Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle mevkisinde, çuvallara konularak denize atılmış tavukları gören işletme sahipleri neye uğradığı şaşırdı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk ölülerinin nehrin yakınında bulunan tavuk çiftliklerinden çuvallara konularak atıldığını iddia etti.

"BU TAVUKLARI KİMSENİN NEHRE ATMAYA HAKKI YOK"

Karaman; "Tavuk ölüleri yüzünden, her tarafı sinek ve kurtlar sardı. Bu tavukları kimsenin nehre atmaya hakkı yok. Bizim gelecek nesillerimizi kirletmesinler ve lütfen herkes çevreye duyarlı olsun. Biz sabahleyin tekneyle nehrin üzerinden tavuk ölülerini topladık ve belediyenin ekipleri alarak kireçli kuyuya gömecek." dedi.

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

"ÖLEN TAVUKLARI GÖMMEK YERİNE NEHRE ATIYORLAR"

Yenimahalle Muhtarı Ali Beyaz ise bu olayın her yıl 2-3 kez tekrarlandığını aktararak şunları söyledi: "Nehir kenarında bulunan tavuk ve yumurta çiftliklerinde ölen tavukları toprağa gömmek yerine en kısa yerden nehre atıyorlar. Bunların tespiti yapılamadığı için cezai müeyyide uygulanamıyor. Burası turistik bir yer olduğu için gelen misafirler burada koku ve sinek yüzünden bir çay bile içemeden gidiyor. Görüldüğü gibi hala nehirde ölü tavuklar denize doğru akıyor. Bu çiftliklerin bir an evvel tespit edilip bunlara gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Belediyeden geldiler bir kısmını alıp götürdüler ama yeterli değil, devamlı nehirden tavuk geliyor. İlçemiz için burası kötü bir imaj oluşturuyor."

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı

Sakarya'da iş yeri sahipleri nehirden ölü tavuk topladı


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