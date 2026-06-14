Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, büyük bir maddi hasar meydana geldi.

Hastane sapağından sahil istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

2 KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan E.S. ve Ö.S. isimli 2 kişi, araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE ÇIKARILDILAR

Kazanın şiddetiyle bölgede panik oluşurken kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaptıkları çalışma neticesinde bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntüde, hakimiyeti kaybedilen otomobilin savrulup park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.