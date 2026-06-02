Sakarya'da öğrenmek için elektrikli bisiklete bindi, öldü
Kullanmayı öğrenmeye çalıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletten düşen ve başını beton zemine çarpan Sefanur Cankurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya Kaynarca'da üzücü olay...
Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde 66 yaşındaki Aefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosiklete bindi.
Motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Cankurt, başını beton zemine çarptı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Sefanur Cankurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Sefanur Cankurt'un cenazesi, dün Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)