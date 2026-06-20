Sakarya'da önce husumetlisini vurdu: Sonra kanama için turnike yaptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir garip olay...

Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen şüpheli ile H.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Şüpheli, yanında bulunan tabancayla H.Y.’ye ateş açtı.

İKİ BACAĞINDAN BİRDEN VURULDU

Her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan H.Y. yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sokak içerisinde elindeki tabancayla ilerleyerek peş peşe ateş ettiği ve H.Y.’yi vurduğu anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında ise şüphelinin olay yerinden kaçmak yerine yaralının yanına gittiği görüldü.

KEMERİ İLE TURNİKE YAPTI

Kayıtlarda, yaralının kan kaybettiğini fark eden şüphelinin belindeki kemeri çıkararak H.Y.’nin bacağına turnike uyguladığı, daha sonra da polis ekipleri gelene kadar olay yerinde beklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.