Sakarya'da otomobil şarampole uçtu
Sapanca ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin şarampole uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı.
Sakarya Sapanca'da yağış kazaya neden oldu.
İlmiye Mahallesi Karaman Sokak’ta kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu.
AĞAÇLAR SAYESİNDE DURDU
Metrelerce sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durdu.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)