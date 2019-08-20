Sakarya'da polisten kaçıp valizlerini yola bıraktılar

Murat G. ve Melike Y. isimli iki kişi Bursa’dan kiraladıkları otomobille önce Düzce’ye daha sonra da Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiler.

DÜZCE'YE DOĞRU HAREKET ETTİLER

Burada gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y. daha sonra D-100 Karayolunu kullanarak Düzce’ye doğru harekete geçtiler. Bu esnada gasp ettikleri kişilerin polise haber vermesi üzerine polis ekipleri peşlerine takıldı.

VALİZLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Murat G. ve Melike Y. otomobillerini Düzce’nin Çilimli ilçesine doğru çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar.

Polisten kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. otomobili Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi Suratoğlu Sokak mevkiinde terk ederek yanlarına aldıkları valizle kaçmaya başladılar.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Valizi de ileride yol kenarına bırakan Murat G. ve Melike Y. ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdiler. Yol kenarındaki valizi olay yeri ekipleri incelerken, valizden spor ayakkabıları, yastık, dizüstü bilgisayar çıktı.

Valiz ve otomobil detaylı incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri, Murat G. ve Melike Y.’nin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.