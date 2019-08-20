taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6468
Euro
6.2616
Altın
1496.77
Borsa
95286.18
Gram Altın
271.728

Sakarya'da polisten kaçıp valizlerini yola bıraktılar

Gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y., polisten kaçarken valizi yol ortasında bırakarak izlerini kaybettirdiler.

İHA | 20.08.2019 - 09:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Murat G. ve Melike Y. isimli iki kişi Bursa’dan kiraladıkları otomobille önce Düzce’ye daha sonra da Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiler.

DÜZCE'YE DOĞRU HAREKET ETTİLER

Burada gasp olayına karışan Murat G. ve Melike Y. daha sonra D-100 Karayolunu kullanarak Düzce’ye doğru harekete geçtiler. Bu esnada gasp ettikleri kişilerin polise haber vermesi üzerine polis ekipleri peşlerine takıldı.

Sakarya'da polisten kaçıp valizlerini yola bıraktılar

VALİZLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Murat G. ve Melike Y. otomobillerini Düzce’nin Çilimli ilçesine doğru çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar.

Polisten kaçamayacaklarını anlayan Murat G. ve Melike Y. otomobili Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi Suratoğlu Sokak mevkiinde terk ederek yanlarına aldıkları valizle kaçmaya başladılar.

Sakarya'da polisten kaçıp valizlerini yola bıraktılar

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Valizi de ileride yol kenarına bırakan Murat G. ve Melike Y. ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdiler. Yol kenarındaki valizi olay yeri ekipleri incelerken, valizden spor ayakkabıları, yastık, dizüstü bilgisayar çıktı.

Valiz ve otomobil detaylı incelenmek üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri, Murat G. ve Melike Y.’nin yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

22
İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

102
İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

114
CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

127
Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

109
Game of Thrones'un Jon Snow'u: Bu oyunculuk değil

Game of Thrones'un Jon Snow'u: Bu oyunculuk değil

3
Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir