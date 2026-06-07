Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ediyor...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

18 BİN 300 DOLDURULMUŞ MAKARAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; 18 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 adet kaçak sigara, ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi.

SAHTE ALKOL BULUNDU

Aramaların devamında ayrıca kaçak içki üretimine yönelik; 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 2 litre sahte şarap, 2 litre sahte viski, 12 adet 10 ml. aroma verici kit ile 1 adet 100 ml. anason yağı bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.