Salih Özcan adım adım Beşiktaş'a!

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A Milli Takım'da Orkun Kökçü'yle birlikte gösterdiği uyumlu performansla Beşiktaş'ın dikkatini çeken Salih Özcan, İstanbul yolunda.

Beşiktaş'ın geçen seneden bu yana transfer etmek istediği Salih Özcan’da yeni perde açıldı.

GÖRÜŞMELER İYİCE SIKLAŞTI

Borussia Dortmund’la sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu olan 28 yaşındaki milli orta sahaya önerdiği maaş ücretini artıran Beşiktaş’ın, yıllık 3.5 milyon eurodan 3 sezonluk kontrat teklif ettiği belirtildi.

Devreye giren Orkun Kökçü de Salih’i Beşiktaş’a gelmek için ikna etmeye çalışıyor.

ORKUN DA DEVREDE!

Öte yandan Salih Özcan'ın da ilk seçeneceğinin Beşiktaş olduğu biliniyor.

Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.