Salihli'de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kula'dan Salihli yönüne giden Ümmet Piyan yönetimindeki 20 ST 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olan İsmail Fikret Piyan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

1'İ AĞIR 3 YARALI

Kazada yaralanan Ümmet(42), Kezban(37) ve Sude Piyan(15) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Sude Piyan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsmail Fikret Piyan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.