Samet Akaydin, Fenerbahçe paylaşımlarını kaldırdı

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Trabzonspor, Rizespor'dan ayrılan milli futbolcu Samet Akaydin'i renklerine bağladığını duyurdu.

Serbest statüde yer alan 32 yaşındaki oyuncu ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Yapılan anlaşmaya göre savunma oyuncusuna, 2026/2027 futbol sezonunda 43 milyon 500 bin lira ve 2027/2028 futbol sezonunda 53 milyon 875 bin lira garanti ücret ödenecek.

Açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise Samet Akaydin'a 2028/2029 futbol sezonunda 60 milyon 100 bin lira garanti ücret ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,6'sı oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Karadeniz devine imza atan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından eski takımı Fenerbahçe ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.

Bu durum sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

FENERBAHÇE'DE 41 MAÇA ÇIKTI

1.2 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli stoper, Fenerbahçe formasını 41 kez giydi.

Savunma oyuncusu, bu müsabakalarda 1 kez ağları sarsmayı başardı.