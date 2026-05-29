Samet Akaydin: Milli takımda her zaman üst düzey oynadığımı düşünüyorum

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu 18 Mayıs tarihinde açıklanmıştı.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya alınan Samet Akaydin önemli açıklamalarda bulundu.

"İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞANLARDAN BİRİYİM"

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TRT Spor'a konuşan Rizesporlu Samet, şunları dedi:

“Ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışanlardan biriyim. Antrenmanlarda, antrenman dışında, özel hayatında dikkat eden, her zaman üst düzeyi vermeye çalışan... Hiçbir zaman antrenmanda 'bugün yorgunum' dediğim bir günü hatırlamıyorum. İdmanda her zaman performansımın en iyisini vermeye çalışıyorum. Ben oynasam da oynamasam da takıma her zaman destek olurum. Oynadığım zamanlarda da en iyisini vermeye çalıştım. Bunu sizler de gördünüz diye düşünüyorum. Milli takımda kötü oynadığım maç belki bir tane. Portekiz maçı diyebilirsiniz. O gün takım olarak da çok iyi değildik. Ben de bireysel hata yaptım. İnsanlar onu sürekli ortaya atabiliyor. Ben onun dışında milli takımda her zaman üst düzey oynadığımı düşünüyorum. Ben söylemesem bile girip bakarlarsa bunu göreceklerini düşünüyorum. Hocalarımızın bende en çok beğendiği şey, disiplin diye düşünüyorum. Ben en alttan geldim. Buranın kıymetini iyi biliyorum. Bu bayrağın, bu formanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Her zaman en iyisini yapmak, örnek olmak zorundayız. En iyisini vermek zorundayım ki genç arkadaşlarımız da bize bakıp en iyisini vermeye çalışsın.”

"GÜVEN DURUP DURURKEN KAZANILMAZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kendisine güvendiğini söyleyen Samet, şunları dedi:

“Montella hocayla biz Adana'da tanıştık. Adana'dan önce bir tanışıklığımız yoktu. Ben buraya Stefan Kuntz döneminde çağırıldım. O hocayken hep de çağrılıyordum. Her hocanın bir futbolcuya güveni vardır. Ama bu güven durup dururken kazanılmaz. Sen bir şeyler vermek zorundasın ki o da sana güvensin. Hocam bana güvendiği her zaman hem Adana'da hem burada en iyisini verdim. Hocam öyle zorlu bir süreçte milli takımın başına geçti ki... Gelir gelmez Hırvatistan maçına denk geldi. Belki de o gün beraberlik durumunda Avrupa Şampiyonası'na gidemiyorduk. Abdülkerim ile ben ilk defa oynadık. Hiç oynamayan oyuncuları oynattı o gün. İnanılmaz bir performansımız vardı.”

"KULAĞIMIZI DIŞARIYA KAPATTIK"

Samet, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz içeride Hakan da Merih de ben de büyükler olsun, hiç büyük gibi davranmıyoruz arkadaş gibi davranıyoruz. O ağabey, bu kardeş gibi yok. Hepimiz aynıyız. Arkadaş gibiyiz. Bu birlikteliği hoca yaptı. Hocadan önce böyle bir birlik beraberliğimiz yoktu. Avrupa Şampiyonası bize bu birlikteliği çok kazandırdı. Bunun hiçbir şekilde bozulacağını düşünmüyorum. Hiç kimsenin bunu bozacağını sanmıyorum. Kulağımızı dışarıya kapattık.”

"İLK AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK"

Dünya Kupası hakkında konuşan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

“Hocamızla rakiplerin analizlerine yavaş yavaş başladık. Bizim ilk öncelikli hedefimiz aslında Avustralya maçı... Biz çeyrek final, yarı final, final tabii ki isteriz. Bu güç, bu potansiyel bizde var. Ama bizim ilk amacımız gruptan çıkmak. Gruptan çıkınca geri kalan kısım kendiliğinden geliyor. Hocamız da bu düşüncede... Takım olarak da bu düşüncedeyiz. Maç maç düşünüyoruz. Hocamız da bunu bize yansıttı. Herhangi bir oyuncuyu çağırdığınızda herkes bunu söyleyecektir". Milli Takımı hepimiz çok seviyoruz. Yabancı liglerde oynayan arkadaşlarımız diyor ki; 'Keşke milli takım olsa da gelsek, beraber olsak'.”

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞIMIZA İNANMIŞTIK"

"2002'de Dünya Kupası'nda gittiğimizde sen 8 yaşındaydın. Sen ne yapıyordun, nasıl bakıyordun Kore'ye Japonya'ya, o dönemin yıldız futbolcularına..." sorusunu Samet, şöyle yanıtladı:

“Hiç unutmam, okullar tatil olmuştu. Babamla beraber izliyorduk Senegal maçını... İlhan Mansız'ın altın golü vardı. Milli Takım o kadar inandırmıştı ki bizi o zamanlar... Dünya şampiyonu olacağımıza inanmıştık. Herkesi yenebileceğimizi düşünüyordum. İnsan hayal ediyor da yani o zamandan bu zamana sen Dünya Kupası'na gidiyorsun. Çok farklı bir şey... İnsanın aklına gelmez. Hayal bile kurulamayacak bir şey bu...”

"DÜDÜK ÇALANA KADAR BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

"2008'de Fatih Terim ile yaşanan Milli Takım sevinçleri... Orada neler hissettin?" sorusunu Samet, şu şekilde cevapladı:

“2008'dekini de hatırlıyorum tabii ki. Arda Turan, Semih Şentürk'ün yıldızlaştığı turnuva... Orada şunu hissettirdi bana milli takım; "Milli Takım bitti demeden, hiçbir şey bitmiyor" bizim ülke olarak öyle bir şeyimiz var. Son düdük çalana kadar her an, her şeyi yapabiliriz yani. Düdük çalana kadar bizi desteklemeye devam etsinler.”