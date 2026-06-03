Samsun yaylalarında ayı saldırısı: 6 büyükbaş hayvan yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Küçükkale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Merikli ve Taşlıyük yaylalarında, gece saatlerinde bölgeye gelen ayılar, ağıllara zarar vererek içeride bulunan hayvanlara saldırdı.

Saldırıda Tevfik Güney ve Mahmut Doğan’a ait toplam 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

HAYVAN SAHİPLERİ DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Sabah saatlerinde durumu fark eden hayvan sahipleri, olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ve Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin, hem yaralı hayvanlara yönelik inceleme yaptığı hem de ayıların bölgedeki hareketliliğini değerlendirdiği öğrenildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKINLIK ENDİŞE YARATIYOR

Taşlıyük Mahallesi Muhtarı Hayri Gök, son dönemde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve hayvan barınaklarına daha sık yaklaşmaya başladığını belirterek durumun endişe verici boyuta ulaştığını ifade etti.

Muhtar Gök, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden bölgede daha kapsamlı önlem alınmasını talep etti.

YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından ilgili kurumların bölgede inceleme başlattığı, yaylalarda güvenlik ve yaban hayatı dengesine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerin, hem hayvan sahiplerini hem de bölge halkını olası yeni saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardığı kaydedildi.