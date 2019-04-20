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Samsun'a Rus turist çekme planı tutmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Rus fenomenlere yaptırılan tanıtımlar sonrası gelenlerin değil gidenlerin sayısı arttı. Geriye belediyenin ödemesi gerek 808 bin liralık fatura kaldı.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 09:01..
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Samsun ile Karadeniz'in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya'nın Krasnodar şehirleri arasında turizmi geliştirmek için  iki şehirde çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmişti.

15 RUS BLOGGER'IN SAMSUN GEZİSİ

Yine bu çalışmalar kapsamında Rusya'da ünlü olan 15 kadın blogger Samsun'a gelerek 4 gün boyunca şehrin en işlek noktalarının yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirip çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak takipçileriyle paylaşmıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bu tanıtımlardan sonra turizmin patlamasını beklemiyorduk. Bu uzun vade de zamanla gelişmesi gereken bir hareketlilik. Henüz istatiski bir rakam çıkarmadık, ancak görünen o ki Krasnodar'dan Samsun'a gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanıyor. Buradan da Krasnodar'a giden insan sayısında da artışlar olmaya başladı."

808 BİN LİRA ÖDENDİ

Samsun'da Rus blogger tartışmaları son bulmadı.

Belediyenin yeni döneminde yapılan ilk komisyon toplantısında Ruslara harcanan paralar gündeme geldi.

Belediyenin 808 bin liralık ödeme yaptığının ve bunun işe yaramadığının söylenmesi üzerine Meclis Başkanıvekili Nihat Soğuk bu faturayı 'kentin tanıtılması çok önemliydi' ifadelerini kullandı.

Samsun'a Rus turist çekme planı tutmadı

Samsun'a Rus turist çekme planı tutmadı

Samsun'a Rus turist çekme planı tutmadı

Samsun'a Rus turist çekme planı tutmadı

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