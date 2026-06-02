Samsun'da 3 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma tarafından bulundu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi’nde, ailesinin bir süre ulaşamadığı 3 yaşındaki çocuk için yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Küçük çocuğun bulunması için çevredeki araziler, patika yollar ve yerleşim alanları titizlikle taranırken, arama çalışmalarına çok sayıda personel katıldı.

İZ TAKİP KÖPEĞİ DEVREYE GİRDİ

Arama faaliyetlerinde iz takip köpeği de aktif rol üstlendi. Çocuğun izini süren ekipler, köpeğin yönlendirmesi doğrultusunda arama alanını genişletti.

Toplam 26 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda ekipler, mahalle çevresindeki kırsal bölgelerde yoğunlaştı. Dakikalar ilerledikçe endişe artarken, ekiplerin kararlı çalışması sonuç verdi.

EVİNDEN 950 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda 3 yaşındaki çocuk, evinden yaklaşık 950 metre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen küçük çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile büyük sevinç yaşarken, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

DUYGUSAL ANLAR YAKA KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğun bulunma anı ise jandarma personelinin kullandığı yaka kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin çocuğa ulaştığı ve güvenli şekilde koruma altına aldığı anlar yer aldı.

Mutlu sonla tamamlanan operasyon, hem aileyi hem de bölgede yaşayan vatandaşları sevindirirken, jandarma ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması takdir topladı.