Samsun’da 5’inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar'a acı veda

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 732’nci Sokak’ta 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, annesi E.Y.’nin lavaboda bulunduğu sırada 5’inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, ANCAK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan küçük Ebrar, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ebrar Yardımcı için bugün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yakınları katıldı.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası minik Ebrar, Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İKİZ KARDEŞ DETAYI

Öte yandan Ebrar Yardımcı’nın Ecrin adında bir ikiz kardeşi olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı acı, yakın çevrede büyük üzüntüye neden oldu.