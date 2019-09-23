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Samsun'da çöp cinayeti

Tekkeköy ilçesinde Bekir Ö. ile kardeşi Mustafa Ö. arasında çöp yüzünden kavga çıktı. Kavgada ağır yaralanan Bekir Ö. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA | 23.09.2019 - 14:53..
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Yaylageriş Mahallesi'nde çöp yüzünden iki kardeş kavga etti ve kavga ölümle sonuçlandı.

BAHÇE KENARINA DÖKÜLEN ÇÖP YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Bekir Ö. ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Samsun'da çöp cinayeti

KAVGAYA KIZ KARDEŞLER DE DAHİL OLDU

Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'da çöp cinayeti

GÖZALTILAR VAR

Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Kızlardan birinin kavgada amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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