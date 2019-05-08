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Samsun'da dün kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk hala aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA | 08.05.2019 - 19:20..
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İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi.

AFAD'DAN YARDIM İSTEDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi.

Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi.

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