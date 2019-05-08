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Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü

Et ve tavuk fiyatlarının artmasına karşılık, başta çupra olmak üzere birçok balık türünde fiyatlar düştü.

İHA | 08.05.2019 - 16:06..
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Samsun’da 1 Nisan tarihinde başlayan av yasağının ardından kültür balıkları satılmaya başlandı.

Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü

Tezgahlardaki istavrit, mezgit, çinakop, barbun, hamsi ve palamut gibi balıkların yerini alabalık, somon, çupra ve levrek gibi balıklar aldı. Ramazan’da artan tavuk ve kırmızı et fiyatlarına karşılık çupranın kilo fiyatı 5 lira düşerken, diğer balıkların fiyatında da düşüş yaşandı.

Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü

ÇUPRANIN KİLOSU 20 TL

Ramazan dolayısıyla balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Ramazan ayında olduğumuz için 2 gündür balık fiyatlarını aşağıya çektik. Kırmızı et ve tavuğa büyük ölçüde zam geldi. Çuprayı geçen günlerde 27-28 liradan satıyorduk. 2 gündür 20 liradan satıyoruz. Ramazan’da et ve tavuk yiyemeyen vatandaşların balık yemesini istiyoruz. 1 kilo balıkla 3 kişi doyabilir. İftarda çorba, salata ve balıkla güzel bir şekilde karın doyurulabilir. 1 kilo balığı 3 kişiye bölüştüğünüzde fiyatı gayet ucuza geliyor. Vatandaşlar çuprayı tavada, fırında ya da mangalda yapabilirler. Çupranın tanesi 350 gram civarına denk geliyor. 3 tane çupra da 1 kilo geliyor. Bu da vatandaşlar tarafından gayet cazip” dedi.

Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü

Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü

Samsun'da ete zam gelince balık fiyatları düştü




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