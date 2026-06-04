Samsun'da fabrikayı kurşunladı: Sızan kimyasal polisleri hastanelik etti

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Samsun'da tehlike saçan saldırı...

Tekkeköy ilçesinde bir plastik firması sahibi U.G., kendi iş yerinden Ö.K.ye ait geri dönüşüm tesisini hedef alarak tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin dış sac bölümüne 5 mermi isabet ederken, mermiler solvent ve tiner karışımı kimyasal maddelerin bulunduğu 1 tonluk depolara da isabet etti.

KİMYASAL MADDE SIZINTISI OLUŞTU

Dört deponun delinmesi sonucu kimyasal maddeler iş yeri içerisine sızmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 POLİS MEMURU ETKİLENDİ

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kimyasal sızıntıya müdahale çalışmaları başlatıldı.

Olay yerine müdahale eden 6 polis memuru da sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Silahlı saldırının ardından kaçan U.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda taraflar arasında mülk sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan U.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.