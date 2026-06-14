Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı
Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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Suç ve suçlularla mücadele kesintisiz devam ediyor.
Son olarak Samsun'da, bu kapsamda birtakım denetimler gerçekleştirildi.
6 YIL CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 yaşındaki hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)