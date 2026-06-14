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Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İHA İHA
Samsun'da göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl hapis cezası alan hükümlü yakalandı
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Suç ve suçlularla mücadele kesintisiz devam ediyor. 

Son olarak Samsun'da, bu kapsamda birtakım denetimler gerçekleştirildi. 

6 YIL CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y.  yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 yaşındaki hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)