Samsun'da hastaneye yetişmek isterken öldü
Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kurtarılamadı.
Samsun'da hastane yolunda öldüren kaza...
Samsun-Sinop yolu Erenköy mevkiinde Mehmet Özmen, Bafra ilçesinde hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen’i hastaneye götürmek istedi.
Yola çıkan ikili, feci bir sonla karşılaştı.
Mehmet Özmen idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
ARAÇ YANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil, alev alarak yanmaya başladı.
Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI
Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.