Samsun’da örnek yaşam hikâyesi: Zorbalıkla mücadeleyi öğrencilere anlatıyor

Samsun’da görev yapan 39 yaşındaki Eren Işıtan, kendi hayat hikâyesini bir farkındalık aracına dönüştürdü.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan Işıtan, okul okul gezerek öğrencilerle buluşuyor ve kişisel deneyimlerinden yola çıkarak akran zorbalığının etkilerini anlatıyor.

OKULLARDA FARKINDALIK SEMİNERLERİ VERİYOR

Tekkeköy ilçesindeki Adeka Ortaokulu’nda son olarak öğrencilerle bir araya gelen Işıtan, yaşadığı zorlukları ve bu süreçte edindiği tecrübeleri paylaştı.

Kendi yaşam öyküsü üzerinden öğrencilerle iletişim kuran Işıtan, farklılıkların bir eksiklik değil, aksine bireyleri güçlendiren özellikler olduğunu vurguladı. Öğrencilerin başlangıçta merakla yaklaştığını, ancak anlatım ilerledikçe büyük ilgi gösterdiklerini ifade etti.

“TOPLUM İÇİNDE DIŞLANDIM, ZORBALIK YAŞADIM”

Çocukluk yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını anlatan Işıtan, özellikle akran zorbalığının kendisi üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.

“Toplum içerisinde dışlandım, dalga geçilme durumları oldu. Zorbalık yaşadım ancak iyi arkadaşlarım sayesinde bunların üstesinden geldim” diyen Işıtan, bugün aynı deneyimleri öğrencilerin benzer hatalara düşmemesi için paylaştığını belirtti.

“BENİ HAYATA BAĞLAYAN BİR ARKADAŞIM VARDI”

Hayatında önemli bir dönüm noktası olan bir arkadaşlığından da bahseden Işıtan, Samsun’a taşındığı dönemde yaşadığı çekingenliği bu dostluğun kırdığını ifade etti.

Okul bahçesinde yalnız olduğu bir gün yanına gelen arkadaşının kendisini sosyal ortama dahil ettiğini anlatan Işıtan, “O gün hayatım değişti” sözleriyle bu dostluğun önemini vurguladı.

“CİVCİV BENZETMESİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

Bir dönem psikolojik destek aldığını da belirten Işıtan, hayatına yön veren en önemli anlardan birinin doktoruyla yaptığı görüşme olduğunu söyledi.

Doktorunun “Eğer hepimiz aynı olsaydık kümesteki civcivlere benzerdik” sözlerinin kendisi için dönüm noktası olduğunu aktaran Işıtan, bu bakış açısıyla farklılığını kabul ederek onu bir güce dönüştürdüğünü ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Seminerlere katılan öğrenciler, Eren Işıtan’ın anlattıklarından etkilendiklerini ve akran zorbalığına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getirdi. Program sonunda öğrencilerin Işıtan ile fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

“FARKLILIKLARA SAYGI EN BÜYÜK DEĞER”

Programa katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise farklılıklara saygının önemine dikkat çekerek, kimsenin kendi tercihi olmayan özelliklerinden dolayı yadırganmaması gerektiğini vurguladı.

Yetik, en temel insani yaklaşımın “kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı başkasına yapmamak” olduğunu belirtti.