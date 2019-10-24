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Samsun'da otobüs şoförü yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Özel halk otobüsü şoförü 45 yaşındaki Mehmet Aydın, otobüste fenalaşan bir kadın yolcuyu güzergah üzerindeki hastaneye götürdü.

DHA | 24.10.2019 - 16:43..
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17 Ekim günü özel halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden bir kadın yolcu, fenalaştı. Sürücü, Mehmet Aydın, başı kolunun üzerine düşen kadının fenalaştığını fark etti.

HİÇBİR DURAKTA DURMAYARAK DİREKT HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Sürücü fenalaşan yolcuyu görünce hiçbir durakta durmadı ve kadını hastaneye ulaştırdı.

Samsun'da otobüs şoförü yolcuyu hastaneye yetiştirdi

SARA NÖBETİ GEÇİRDİ

Tedaviye alınan, yapılan kontrollerinde sara nöbeti geçirdiği tespit edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mehmet Aydın, genç kadını hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, yaşananlar araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Aydın'ın rahatsızlanan kadına müdahale ettiği, ardından da otobüsün dörtlülerini yakıp, hızla hastanenin yolunu tuttuğu görüldü.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO

'HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'

Otobüste yaşananları anlatan Mehmet Aydın, kadının kırmızı ışıkta aniden koluna yattığını söyleyerek, "Ben uyudu sanarak uykusunu bozmak istemedim. Yeşil yanınca vitesi değiştirirken de öbür tarafa düştü ve rahatsızlandığını anladım. Hemen yanımda bulunan suyu alarak yüzünü yıkadım. Allah razı olsun, arkadan bir kadın koşarak gelip yardımcı oldu. Ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Bu sırada duraklarda inmek isteyen yolcular oldu, fakat açıkçası onlara kızdım. Yolcuları indirmedim ve sol şeridi kapatarak hastaneye gittim. Önüme bir şey çıkar diye de korktum fakat Allah yardım etti, sorunsuz şekilde hastaneye vardık. Ailesine bilgi verildi. Hastanenin ardından da otobüste bulunan bütün yolcuları tek tek inecekleri yere bırakıp bir sonraki seferime yetiştim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim." dedi.

Samsun'da otobüs şoförü yolcuyu hastaneye yetiştirdi

"YİNE OLSA, AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

25 yıllık otobüs şoförü olduğunu da dile getiren Aydın, "İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım." diye konuştu.

Samsun'da otobüs şoförü yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Samsun'da otobüs şoförü yolcuyu hastaneye yetiştirdi

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