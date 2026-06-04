Samsun'da park halindeki motosikletlere zarar verip birini çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, park halinde bulunan iki motosikletin kontak bölümleri kırılarak yaklaşık 27 bin TL'lik maddi hasar oluşturuldu.

Aynı gün içerisinde yine ilçede park halinde bulunan yaklaşık 90 bin TL değerindeki bir motosiklet de çalındı.

İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda olayların şüphelisinin 18 yaşındaki D.O. olduğunu belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

MOTOR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çalınan motosiklet ise Atakum ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.