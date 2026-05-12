Samsun'da rüşvet operasyonu: 4’ü doktor 18 gözaltı

Kamu hastanelerinde görev yapan doktorlar, kamu görevlisi statüsündedir.

Bir hastanın ameliyatını öne almak, öncelik vermek, usulsüz muayene veya tedavi için para talep etmek ya da kabul etmek gibi eylemler, rüşvet suçunu oluşturur.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsamda bir operasyon düzenledi.

DOĞRUDAN HASTADAN RÜŞVET ALDIKLARI BELİRLENDİ

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan bazı doktorların, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıklarını tespit etti.

4'ü DOKTOR 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da olduğu 18 şüpheliyi 'rüşvet' , 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.