Samsun'da takip ettiği kadını taciz eden şahıs tutuklandı

9 Temmuz Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle’de, tepki çeken bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinden çıkıp evine giden N.U. (27) adlı kadını aracıyla takip edip aracına davet edip, daha sonra da araçta elini çıkartıp taciz etti.

Genç kadın polise şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen takip ve araştırma sonucu şüphelinin A.B.Ö. (24) olduğu tespit ederek şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.B.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.