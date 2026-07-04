Samsun'da telefona cevap vermeyen yaşlı adam korkuttu
Samsun'un Bafra ilçesinde telefonlara cevap vermeyen yaşlı adam; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti.
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Samsun'un Bafra ilçesinde telefonlara cevap vermeyen 74 yaşındaki F.T., herkesi korkuttu.
Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 6. katında yalnız yaşayan 74 yaşındaki F.T.'ye damadı uzun süre telefonla ulaşamadı.
Kayınpederinden haber alamayınca durumdan endişelenen damat, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada evde uyuyan yaşlı adam, dışarıdaki gürültüye uyanarak kapıyı açtı.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)