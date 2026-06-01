Samsun'da uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerine darbe

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda Samsun'da başarılı bir operasyon daha yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.175 adet sentetik ecza, 117,4 gram metamfetamin, 50 adet ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 4,2 gram esrar, 1,37 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

66 BİN 800 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 800 TL'ye de el konuldu.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.