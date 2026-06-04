Samsung açıkladı: Telefonlardan gelen garip seslerin sebebi ne

Teknoloji devi Samsung, son günlerde kullanıcıların gündemine oturan yeni bir güncelleme sorunu hakkında önemli bir bilgilendirmede bulundu.

One UI 8.5 yazılımını yükleyen birçok Galaxy kullanıcısı, cihazlarının kamera bölümünden hafif ve boğuk bir ses duyduklarını bildirdi.

GÜNCELLEME SONRASI DUYULAN SES KORKUTTU

Topluluk forumlarında paylaşılan şikayetlere göre bu gizemli ses, özellikle sessiz ortamlarda ve kamera uygulaması her açıldığında net şekilde hissediliyor.

Hatta bazı kullanıcılar, popüler Naver arama uygulaması üzerinden bir fotoğraf açtıklarında bile aynı hafif gürültüyle karşılaştıklarını dile getirdi.

SAMSUNG RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Tartışmaların büyümesi üzerine konuya açıklık getiren Samsung topluluk moderatörü, sesin kameranın içindeki küçük bir aktüatör parçasından kaynaklandığını belirtti.

Bu özel parça, telefon otomatik odaklama modundayken kamera merceğini hareket ettirme görevini üstleniyor.

ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

Şirket, bu sesin tamamen normal olduğunu ve donanımın tasarımından kaynaklanan bir çalışma biçimi olduğunu vurguladı.

Sesi duyan kullanıcıların endişelenmesine gerek olmasa da şüphe duyan kişilerin Samsung Electronics Servis Merkezi'ni ziyaret edebileceği aktarıldı.