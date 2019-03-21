Samsung Galaxy A40'ın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Samsung'un yeni nesil orta sınıf Galaxy A serisi telefonları arasında bulunan Galaxy A40, segment olarak Galaxy A30 ve Gaalxy A50 modellerinin tam arasında yer alıyor.

Infinity-U ekran tasarımıyla yüksek bir en-boy oranına sahip telefonun detaylı özelliklerine bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A40 ÖZELLİKLERİ

5,9 inç Full HD+ Super AMOLED ekran barındıran Samsung Galaxy A40, damla çentikli bir tasarıma sahip. İşlemci olarak Exynos 7885'i tercih eden telefonda Mali-G71 grafik ara birimi bulunuyor.

16 MP + 5 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip Galaxy A40'ın ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Orta seviye modellerde görmeye alışkın olduğumuz donanıma sahip telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuypr.





3100mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy A40, Android'in en yeni sürümü Android 9 Pie işletim sistemine sahip. Beyaz, turuncu siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise 249 Euro olarak açıklandı.

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