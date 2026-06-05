Samsung'dan dev hamle: Volkswagen için batarya üretimine başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, otomotiv sektöründeki elektrikli araç atağını küresel ortaklıklarla güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, Volkswagen'in standart batarya platformu olan prizmatik yapıdaki Unified Cell hücrelerini Macaristan'daki fabrikasında üretecek.

ÜRETİM MACARİSTAN FABRİKASINDA BAŞLIYOR

Samsung, Alman otomotiv devinin teknik gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla Macaristan tesisindeki iki üretim hattını yeniden düzenleyerek gerekli ekipman kurulumlarını tamamladı.

Tesis bünyesinde gerçekleştirilecek seri üretimin kısa süre içinde başlaması ve yıllık çift haneli gigavat-saat (GWh) kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Bu stratejik fabrikada halihazırda BMW, Hyundai Motor Group ve Mercedes-Benz gibi dev markalar için de batarya üretimi gerçekleştiriliyor.

Samsung SDI bu yeni hamlesiyle, Çin merkezli Guoxuan ve PowerCo firmalarının ardından Volkswagen'in üçüncü resmi batarya tedarikçisi konumuna yükseldi.

GRUBUN DİĞER MARKALARINDA DA KULLANILACAK

Macaristan'da üretilecek yeni batarya hücreleri yalnızca Volkswagen modellerinde değil, aynı zamanda grubun bünyesindeki Seat ve Skoda markalarında da kullanılacak.

Bu ortaklık, elektrikli araç satışları 2026'nın ilk çeyreğinde gümrük tarifeleri ve Çin pazarındaki rekabet nedeniyle düşüş yaşayan Volkswagen Grubu için büyük önem taşıyor.

Daha önce de Audi ve Porsche gibi markalara batarya sağlayan Samsung, bu yeni anlaşmayla küresel otomotiv pazarındaki payını artırıyor.

İlk kez 2021 yılında tanıtılan standart Unified Cell hücreleri, farklı segmentlerdeki elektrikli araçlara yüksek uyum sağlayacak şekilde özel ölçülerle üretiliyor.