Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar: Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir sözümüz var

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Gülpınar, dikkat çeken mesajlar verdi.

Gülpınar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik vefa vurgusu yaptı.

"VEFA BORCUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine dikkat çeken Gülpınar, "Bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi, saygısı, muhabbeti tabii ki bir tarafa ama bir taraftan da bir vefa borcumuz var.

Kendisiyle uzun yıllar beraber siyaset yaptık. Kendisi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi." dedi.

"HER ZAMAN ONUN YANINDAYIZ"

Bu konuda üzerlerinde bir sorumluluk olduğunu ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

“Bize de şimdi düşen, iyi bir Müslüman olarak değil siyasetçi, iyi bir insan olarak ve iyi bir Müslüman olarak vefa duygumuzu ona göstermemiz lazım.



Bizim de ona hem bir sözümüz var hem vefamız var. O olduğu müddetçe biz her zaman onun yanındayız. Bunu defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim.”

NE OLMUŞTU?

Mehmet Kasım Gülpınar, geçmiş dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında uzun yıllar siyaset yaptı. AK Parti bünyesinde 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Gülpınar, bu süreçte cumhurbaşkanı danışmanlığı ve MKYK üyeliği gibi kritik vazifeleri de üstlendi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti'den istifa eden Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katılarak bu partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve gerçekleştirilen seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Ancak seçimlerin ardından Eylül 2024'te yayımladığı bir mesajla siyasi bir karar aldığını duyuran Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.