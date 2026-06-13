Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Aziz Gümüş'ün kullandığı araç kamyonla çarpıştı: Hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Aziz Gümüş'ün kullandığı araç, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi'ndeki Sanayi Kavşağı mevkisinde 16 yaşındaki Aziz Gümüş'ün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
Ağır yaralanan Aziz Gümüş, hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aziz Gümüş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aziz Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)