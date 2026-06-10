Şanlıurfa'da akıma kapıldı
Bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan Hüseyin Y., akıma kapıldı ve direkte asıldı kaldı.
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sabah saatlerinde Büyüktaş Mahallesi’nde bir eve elektrik hattı çekmek amacıyla direğe çıkan Hüseyin Y., çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.
Hüseyin Y. direkte baş aşağı asılı kaldı.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DİREKTEN İNDİRİLDİ
Ekipler, elektrik hattını keserek güvenliği sağladı ardından yaralı işçiyi direkten indirdi.
Olay yerinde müdahalesi yapılan Hüseyin Y., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Acil serviste tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)