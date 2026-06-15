Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı
Viranşehir ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga sonrası polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)