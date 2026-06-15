Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.