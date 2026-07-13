Şanlıurfa'da İsviçreli şahıs karavanda ölü bulundu
Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda 47 yaşındaki İsviçreli şahsın cansız bedeni bulundu.
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 47 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemelerin ardından Moor'un cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)