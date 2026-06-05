Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi çevre yolundaki Yolbilen Mahallesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile H.Ü. idaresindeki kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada Rıdvan Bar, Talal Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.