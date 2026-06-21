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Şanlıurfa’da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı

Tarımsal sulamada kullanılan kanalda balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin durduğunu fark edip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin bulunması için çalışma başlattı.

DHA DHA
Şanlıurfa’da kanalda ceset olduğu ihbarıyla çalışma başlatıldı
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Şanlıurfa'da öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında, kanalda balık tutanlar, suyun üzerinde yüzüstü halde hareketsiz duran kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KANALDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Akıntıyla sürüklendiği değerlendirilen kişinin bulunması için ekipler kanalda çalışma başlattı.

Dalgıç polis ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)