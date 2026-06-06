Şanlıurfa'da kızını ve eşini silahla ağır yaralayan şahıs kaçtı
Siverek ilçesinde evde çıkan tartışmada eşini ve kızını silahla ağır yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde aile faciası yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN KAÇTI
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Hastanede tedavi altına alınan E.T. ve M.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.