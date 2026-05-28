Şanlıurfa'da kurban kesimi sonrası kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu üzerinde, bayram dolayısıyla kurban kesimini tamamlayan aile üyeleri otomobille yola çıktı. Seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu ve takla atarak ters döndü.

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Ters dönen araç içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu’nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Takla atan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle bayram yoğunluğu nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kentte, trafik ekiplerinin denetimlerini artırdığı öğrenildi.