taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6722
Euro
6.1942
Altın
1506.54
Borsa
101940.34
Gram Altın
274.82
Bitcoin
45654.34

Şanlıurfa'da maganda kurşunu can aldı

Düğünde havaya ateş açıldı. Maganda silahından çıkan kurşunlar davulcuyu öldürürken, halay çeken bir kişiyi de yaraladı.

İHA | 27.09.2019 - 03:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde düğün kanlı bitti.

Mahalle meydanında düzenlenen düğün töreninde bazı davetliler havaya rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada halayın ortasında davul çalan Yılmaz Sağın ile arkadaşlarıyla halaya katılan Hüseyin Düşme, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yere yığıldı.

DÜĞÜN YARIDA KESİLDİ

Sağın ve Düşme'yi kanlar içinde görenler davetliler panik yaşarken, düğün yarıda kesildi ve sağlık ekiplerinden yardım istenildi.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Yılmaz Sağın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hüseyin Düşme’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havaya ateş açtığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da maganda kurşunu can aldı

Şanlıurfa'da maganda kurşunu can aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

İstanbul Valiliği'nden asılsız bilgi uyarısı

59
İstanbul depreminin sesi kaydedildi

İstanbul depreminin sesi kaydedildi

43
İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

31
Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

Erdoğan'dan CHP'ye İyi Parti'ye ve İsrail'e tepki

26
Didim’de 46 göçmen yakalandı

Didim’de 46 göçmen yakalandı

2
Maltepe’de çatı yangını korkuttu

Maltepe’de çatı yangını korkuttu

0
Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir