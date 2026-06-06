Şanlıurfa'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa'da bir başarılı operasyon daha gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

2 BİN 600 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 30 elektronik sigara ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.