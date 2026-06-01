Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki ortak ofiste, avukat R.T., mali müşavir Ü.T. ve binanın 3'üncü katında oturan komşuları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu R.T. ile Ü.T. yaralandı.

Silah seslerini duyan bina sakinleri ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.