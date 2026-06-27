Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Tefecilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TAPU VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 547 fişek, 81 kartuş ile çok sayıda tapu, çek ve senede ele geçirildi.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.