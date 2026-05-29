Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
Yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Jandarma ekiplerinin suçlulara yönelik çalışmaları hız kesmedi.
Şanlıurfa’da Köprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın yeri tespit edilerek ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI
Operasyon sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Yakalanan şahısla ilgili yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)