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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 14 gözaltı

Otomobilde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi gözaltına alınırken 10 kişi de tutuklandı.

İHA | 21.10.2019 - 13:27..
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa-Mardin karayolunda 3 kişinin otomobil içerisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 14 gözaltı

14 GÖZALTI

Çalışma sonucunda 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı. Valilikten yapılan açıklamanın devamında, "Operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 10'u 'kan gütme, saikiyle kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakılmıştır. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 163 fişek, bir av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve bir sahte kimlik ele geçirilmiştir. Ayrıca devam eden çalışmalarda, olayda kullanılan toprağa gömülü haldeki çanta içerisinde bir kalaşnikof uzun namlulu silah, silaha ait 3 şarjör, 51 mermi, birer hücum yeleği, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmiştir.” denildi.

Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 14 gözaltı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Haliliye ilçesi Şanlıurfa-Mardin karayolunda 3 Ekim günü meydana geldi. Bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan hayatını kaybetti.

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