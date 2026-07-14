Sapanca Gölü'nün dibinde gizemli pamuksu oluşum

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde tespit edilen sıra dışı oluşum dikkat çekti. Dalış sırasında göl tabanında görülen pamuksu yapı üzerine bölgeye teknik ekipler sevk edilirken, oluşumun kaynağının belirlenmesi amacıyla bilimsel inceleme başlatıldı.

DALIŞ SIRASINDA FARK EDİLDİ

Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri tarafından Serdivan ilçesine bağlı Aşağıdereköy Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen dalışta, göl tabanında geniş bir alana yayılan pamuksu oluşum görüntülendi.

Su altı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konu, yetkililerin de gündemine geldi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

İhbar ve paylaşımlar üzerine harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, göl tabanındaki pamuksu yapıdan numuneler aldı.

Toplanan örnekler, oluşumun yapısının ve nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla detaylı analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. İnceleme sonuçlarının ardından oluşumun doğal bir süreçten mi kaynaklandığı, yoksa çevresel bir etkene mi bağlı olduğu netlik kazanacak.

"SON GÜNLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Gölde düzenli olarak dalış yaptıklarını belirten dalgıç Haluk Mayhoş, benzer oluşumlarla daha önce de karşılaştıklarını ancak son dönemde yayılımın arttığını söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdikleri dalışta da aynı yapıyı bazı bölgelerde gözlemlediklerini belirten Mayhoş, sıcaklıkların artmasıyla bu tür oluşumların görülebileceğini ifade etti.

EKOSİSTEM İÇİN UYARI

Pamuksu yapının yaygınlaşmasının gölün doğal yaşamını etkileyebileceğine dikkat çeken Haluk Mayhoş, özellikle oksijen seviyesinde yaşanabilecek değişimlerin, su altındaki canlı yaşamı açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi.

Yetkililer ise laboratuvar sonuçlarının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ve göldeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımların belirleneceğini bildirdi.