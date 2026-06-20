Sapanca trafiğini rahatlatacak 11 kilometrelik yeni duble yol geliyor

Sakarya’da turizmin üssü olan Sapanca’ya yeni bölünmüş yol için tarihi bir gelişme yaşandı.

Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile bir araya gelerek, müjdeli haberi paylaştı.

GENELBAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ, BAKAN URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Toplantı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, projenin onaylandığını, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanacak protokole ile sürecin resmen başlayacağını dile getirdi.

AKOM’da Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile Başkan Alemdar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. İlhan Yılmaz ve Aslan Yılmaz’dan projeye ilişkin detaylı bilgiler aldı.

11 KİLOMETRELİK BÖLÜNMÜŞ YOL

Şehrin turizm üssü Sapanca’da 11 kilometrelik yeni bir duble yol hayata geçirilecek ve bölgenin ulaşım altyapısı güçlü bir hale taşınacak. Anadolu Otoyolu’na paralel olarak planlanan çevreyolu, Arifiye’den başlayıp Sapanca Kırkpınar’a ulaşan mevcut güzergahın trafik yükünü sonlandıracak. Çift gidiş ve geliş olmak üzere duble yol olarak inşa edilecek yeni güzergah üzerinde köprülü geçişler, yeni kavşaklar ve bağlantı aksları yer alacak.

HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle fiili çalışmanın başlayacağı güzergah, özellikle Sapanca girişindeki yoğunluğu azaltarak şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Yeni yol sayesinde sürücüler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek. Karbon salımını da azaltacak proje aynı zamanda Sapanca’nın yeşili ve mavisine de koruma sağlayacak.

"YATIRIMLAR PEŞ PEŞE DEVAM EDİYOR"

Projenin teknik detaylarını dinledikten sonra “Sakarya yatırımlarına peş peşe devam ediyor” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şunları söyledi:

“Son zamanlarda Sakarya’da yatırımların ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Şimdi hepimizin çok yakından takip ettiği ve önemsediği bir proje hayata geçiyor. Arifiye-Sapanca arasındaki duble yolda hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında mutabakat sağlandı. Arifiye ile Sapanca otoban gişeleri arasındaki iki gidiş, iki geliş olacak 11 kilometrelik güzergah için inşallah çok kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlanacak”

"BU YOL İHTİYAÇ HALİNE GELMİŞTİ"

“Sapanca’da ciddi bir trafik yoğunluğu var. İçeriden ve dışarıdan çok fazla insanın uğrak noktası haline gelmiş durumda. Sakarya’mız çok güzel, Sapanca’mız ise gerçekten harika. Bunun yanında İl Ormanı’nın bölgede bulunması, yüksek hızlı tren imkanının olması, şimdi SUBÜ yerleşkesinin bölgede yer alacak olması ve daha birçok sebeple bu yolun yapılması artık bir ihtiyaç haline geldi. Bu yolun hayata geçmesi, Sakarya’mız için önemli bir ayrıcalığın ortaya çıkması anlamına geliyor”

"BİR BÜTÜN OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

Yavuz açıklamasında “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da her seferinde Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın bu konudaki motivasyonu ve süreci yakından takip etmesi, milletvekillerimizin ihtiyaç duyulan her anda ortaya koydukları katkıları ve teşkilatımızın güçlü duruşu nedeniyle her birine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir bütün olarak çalışıyoruz. Şehrimize yatırımlar hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

"PROJEMİZ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANDI"

Başkan Yusuf Alemdar ise, “Genel Başkan Yardımcımız bir toplantı halindeyken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu arayarak Sapanca çevre yolu ile ilgili görüşme sağladı. Sayın Bakanımız da her şeyin yolunda gittiğini, projenin onaylandığını ve artık sadece protokol sürecinin kaldığını ifade etti. Protokolün ardından güzergâh üzerindeki kamulaştırma çalışmalarını tamamlayarak sürecin fiilen başlamasını sağlayacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Arifiye’den Sapanca’ya uzanan yaklaşık 11 kilometrelik yepyeni bir ulaşım aksını şehrimize kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projeye destek sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Projesi onaylanan 11 kilometrelik yeni çevre yolu için önümüzdeki günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılacak ve çalışmalar fiilen başlayacak. Arifiye-Sapanca Kavşağı’ndan başlayacak yeni aks otoyol gişelerine kadar uzanacak.