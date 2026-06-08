Sarıyer, Barış Alıcı'yı duyurdu
1. Lig'de mücadele eden Sarıyer, Boluspor'dan Barış Alıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
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1. Lig ekiplerinden Sarıyer, sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile anlaşmaya vardı.
İstanbul ekibinin X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Barış Alıcı ile anlaşmaya varmıştır." denildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Boluspor'da toplam 30 maçta 5 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)